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Источник Правда.Ру

Нет у революции конца: в Армении снова уличный бунт

Мир » Бывший СССР » Новости Армении

В Армении оппозиция вновь вышла на улицу и продолжила акции протеста. В центр Еревана стягивают силовиков и спецтехнику, сообщает "Газета.Ру".

Нет у революции конца: в Армении снова уличный бунт. Нет у революции конца: в Армении снова уличный бунт

В среду, 25 апреля, парламентская фракция "Елк" выдвинула кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Выйти на улицу призывает не только фракция "Елк", но и оппозиционная партия "Процветающая Армения"."Учитывая то, что ППА во главе с лидером Гагиком Царукяном заявила, что присоединяется к волне всенародного неповиновения и стоит рядом с народом, призываем всех наших сопартийцев во всех областях Армении и Еревана мобилизоваться и выйти на улицы. Мы всегда были и остаемся рядом с нашими согражданами", — говорится в заявлении партии.

Партия "Процветающая Армения" заявила о своем присоединении к протесту и борьбе против премьерства Сержа Саргсяна 23 апреля буквально за несколько минут до того, как премьер подал в отставку.

Исполняющий обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении Грач Ростомян, который по его словам является сторонником этой партии, заявил, что подает в отставку и лично идет на улицу митинговать.

"Осознавая насущность дня и ответственность каждого гражданина Армении перед государственностью, я подаю в отставку с должности исполняющего обязанности министра спорта и по делам молодежи Армении", — цитирует Ростомяна Sputnik Армения.

"Заверяю всех спортсменов и представителей спортивного мира: сегодня время поднять флаг Армении над головой народа на площади Республики", — добавил экс-министр.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

В обращении к нации Саргсян заявил, что "Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации…есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны".

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