Мать экс-премьера Саргсяна умерла в момент его отставки

Мать бывшего президента Армении Сержа Саргсяна умерла в день его ухода с поста.

kremlin.ru

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин в эфире НСН выразил соболезнования бывшему президенту Армении в связи с кончиной его матери. Напомним, 23 апреля бывший президент Армении Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра после массовых протестов против его назначения.

"Я хотел быть выразить бывшему премьер-министру Армении Сержу Саргсяну глубокие соболезнования в связи с тем, что у него умерла мать. Насколько мне известно, это тоже оказалось, как это иногда бывает, одной из причин его решения" - пояснил Затулин.

В прессе писали, что Нора Саргсян находилась в медицинском центре "Наири" для ежегодного профилактического курса лечения. Отмечается, что Нора Саргсян не поддерживала идею сына о выдвижении на пост премьер-министра, учитывая недовольство граждан.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

В обращении к нации Саргсян заявил, что "Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В сложившейся ситуации...есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны".

По его словам, "уличное" движение выступает против моего пребывания на этой должности, я выполняю ваше требование. Мира, гармонии и логики нашей стране".

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