Подробности: в Армении началась тотальная забастовка

2 мая в Ереване и других городах Армении оппозиционеры полностью перекрыли движение транспорта.

С утра в столице почти полностью прекращено автомобильное движение, нарушена работа метро. Как пишет Интерфакс, в городе заблокированы трассы, а также перекрыта дорога в аэропорт.

Нет никакой возможности войти в некоторые государственные ведомства - в частности, в министерства юстиции, культуры и образования.

Напомним, массовые акции протеста продолжаются в Армении более двух недель. Демонстрантам удалось добиться отставки бывшего президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра.

При этом 1 мая парламент Армении должен был избрать нового главу правительства. По мнению оппозиционеров, им должен был стать их лидер Никол Пашинян, но республиканская партия, имеющая большинство в парламенте, отказалась поддержать его кандидатуру.

В итоге Пашинян объявил о начале всеобщей забастовки и призвал к "тотальным действиям гражданского неповиновения"

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что протесты начались 14 апреля, когда вопреки обещанию не выдвигаться на пост премьера экс-президент сделал это и был утвержден в должности на заседании коалиционного правительства Республиканской партии и партии "Дашнакцутюн".

Протесты возглавило оппозиционное объединение "Елк" ("Исход"), которое призывает к расширению отношений с Западом и против членства Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Именно руководитель фракции "Елк" в парламенте Никол Пашинян и стал первоначально лидером протестов.

Перед угрозой утраты контроля над митингами, в воскресенье, 22 апреля, прошли переговоры Саргсяна с Пашиняном, на которых премьер сказал, что "политическая сила, набравшая на парламентских выборах семь-восемь процентов, не имеет права говорить от имени народа". Однако в понедельник, 23 апреля, премьер подал в отставку.

Читайте больше:

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло