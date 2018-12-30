Жители Киева пожаловались на запущенность центрального вокзала

В социальных сетях жители Киева обсуждают состояние главного железнодорожного вокзала Киева. По мнению многих пользователей интернета, вокзал стал запущенным и пустым.
Киевляне обратили внимание на то, что новогоднего настроения совсем не чувствуется на железнодорожном вокзале города. По сравнению с ситуацией несколько лет назад, сейчас никто не пытается создать новогоднюю атмосферу там, откуда уходят поезда.
Жители города также отметили, что туристов не становится больше, первый путь, с которого раньше отправлялись поезда прямо в столицу России — уже давно опустел. Новогодней суеты украинцы тоже не чувствуют. Если раньше перед новогодними праздниками сами жители города уезжали к родственникам и родным, то сейчас у людей совсем другое настроение.
Ранее, мэр Киева Владимир Кличко сообщал в СМИ, что Киев станет известен на весь мир и туристическая сфера начнет развиваться. Тогда же глава города заявил о начале съемок международного сериала. Однако центральный вокзал города говорит об обратном. Многих туристов смущают националистические настроения на Украине.
Читайте также:
СМИ: в декабре Киев начнет штурм Донбасса — Новости…
Киев рассказал, когда начнет войну за Крым при…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Израильский эксперт Яков Кедми считает, что время Украины как независимого государство закончилось. В скором времени танки ДНР могут прорвать украинскую оборону.
Израильский эксперт Яков Кедми считает, что время Украины как независимого государство закончилось. В скором времени танки ДНР могут прорвать украинскую оборону.
В Твери школьники умышленно бросили петарду в детскую коляску, где находился ребенок. Теперь с хулиганами будет разбираться полиция.
В Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Россия и Сирия выиграли на терпении.