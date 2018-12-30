Жители Киева пожаловались на запущенность центрального вокзала

В социальных сетях жители Киева обсуждают состояние главного железнодорожного вокзала Киева. По мнению многих пользователей интернета, вокзал стал запущенным и пустым.

Киевляне обратили внимание на то, что новогоднего настроения совсем не чувствуется на железнодорожном вокзале города. По сравнению с ситуацией несколько лет назад, сейчас никто не пытается создать новогоднюю атмосферу там, откуда уходят поезда.

Жители города также отметили, что туристов не становится больше, первый путь, с которого раньше отправлялись поезда прямо в столицу России — уже давно опустел. Новогодней суеты украинцы тоже не чувствуют. Если раньше перед новогодними праздниками сами жители города уезжали к родственникам и родным, то сейчас у людей совсем другое настроение.

Ранее, мэр Киева Владимир Кличко сообщал в СМИ, что Киев станет известен на весь мир и туристическая сфера начнет развиваться. Тогда же глава города заявил о начале съемок международного сериала. Однако центральный вокзал города говорит об обратном. Многих туристов смущают националистические настроения на Украине.

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