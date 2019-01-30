Продавший почку украинец умер через месяц после свадьбы

20-летний житель Львовской области умер через месяц после собственной свадьбы. По информации украинского телеканала ТСН, деньги на пышный праздник он получил, продав свою почку.

О том, чего стоило юноше красивое торжество, родственники узнали только после его смерти, обнаружив на теле шрам от операции. До этого они полагали, что парень хорошо заработал, съездив за границу. Именно так покойный объяснил появление у него 15 тысяч долларов.

Обстоятельства, при которых жених лишился жизненно важного органа в обмен на деньги, установить не получилось.

Случаи продажи гражданами Украины своих органов трансплантологам участились после событий 2014 года, которые повлекли за собой резкое падение уровня жизни в стране. Пытаясь решить материальные проблемы, украинцы вынуждены соглашаться на оплату в 10 раз дешевле рыночной стоимости почек, фрагментов печени и костного мозга. Операции производятся в основном в Азербайджане, Косово и Эквадоре.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, как житель Мелитополя выставил на продажу свою почку, оценив ее в три биткоина.

Источник фото: "Правда.Ру"

Читайте также

Обездоленные украинцы меняют почку на масло

Торговля органами: бизнес на горе

Украина: насилие, казни, трансплантологи