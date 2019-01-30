Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании

Латвийское Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски в доме и служебном кабинете мэра Риги Нила Ушакова. Сотрудники бюро появились в здании Рижской думы, где работает Ушаков, утром 30 января. Они заявили, что проводят срочные процессуальные действия в связи с уголовным делом. При этом, как сообщил журналистам сам мэр, никаких обвинений ему не предъявляли.

Вскоре от экс-депутата думы Руслана Панкратова стало известно о задержании Ушакова.

— KNAB задержал мэра города Риги и сейчас везет его в следственный изолятор, — написал Панкратов в facebook.

Ушаков опроверг новость о своем задержании. Кроме того, политик подчеркнул, что не намерен подавать в отставку, несмотря на давление, которое на него оказывают.

Расследование дела о коррупции в Рижской думе ведется с осени 2018 года. Руководителей городской власти подозревают в получении взятки от поставщиков автобусов и троллейбусов.

Нил Ушаков стал мэром Риги в июле 2009 года. Он известен как защитник интересов русскоязычных жителей Латвии. "Правда.Ру" сообщала, что политика штрафовали за использование русского языка в работе городской думы.

Источник фото: Wikimedia. org

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