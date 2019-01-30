Украина намерена дестабилизировать Белоруссию с помощью своего ТВ

Украина не только не желает иметь ничего общего с Российской Федерацией, но хочет также, чтобы ее примеру последовали и прочие бывшие советские республики. Так, например, Киев желает "оторвать" от России соседнюю Белоруссию.

Сделать это, считает украинское правительство, довольно просто. Достаточно лишь добиться включения в белорусскую сеть телевещания украинского телеканала UATV. Официальный Киев, напомним, неоднократно подчеркивал, что канал этот создавался ради борьбы с "кремлевской пропагандой".

Пока, правда, Украине не удается добиться желаемого. Но Незалежная продолжает настаивать на своем, указывая на то, что в украинской сети телевещания одному из белорусских каналов нашлось место. Минску, считают в Киеве, стоит пойти навстречу Украине и все-таки включить UATV в свою сетку вещания.

Также, отметим, нынешняя украинская власть выступает, подобно Соединенным Штатам Америки и ряду других западных государств, за "демократизацию" современной Белоруссии и активно критикует деятельность президента постсоветской республики Александра Лукашенко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на самом деле действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинский глава Петр Порошенко якобы разыгрывают большой спектакль. Так, по мнению целого ряда средств массовой информации, у Минска и Киева, вопреки расхожему мнению, здоровые дипломатические отношения.

Также "Правда.Ру" писала о том, что на Украине похвастались подготовкой белорусских боевиков. Затем они, объявила Незалежная, те якобы отправятся на родину и устроят там государственный переворот.

Фото: flickr. com

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