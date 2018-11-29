Назарбаев отправил недовольных казахов в больницы и на кладбища

Действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посоветовал всем тем, что недовольны уровнем жизни в стране, пройтись по больницам и кладбищам.
Глава государства посетовал, что в последнее время люди слишком много жалуются на жизнь. Есть места, уверен Нурсултан Назарбаев, что помогут радоваться жизни. Это, указал президент Казахстана, больницы, например, и кладбища. Там людям, заявил Нурсултан Назарбаев, гораздо хуже. Так что, подытожил глава государства, гражданам Казахстана стоит сперва сходить на экскурсию в два этих места, а потом уже жаловаться на свою жизнь.
Особенно, подчеркнул Нурсултан Назарбаев, это касается казахстанской молодежи. Президент Казахстана выразил мнение, что все трудности в жизни преодолимы. Ведь "руки-ноги целы", заявил Назарбаев, а мы "волосы на голове рвем". Достаточно лишь, поделился своим взглядом на жизнь Нурсултан Назарбаев, "много работать".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что меж бывшими республиками Советского Союза пробежала кошка. Так, армянское правительство в жесткой форме осудило поведение Нурсултана Назарбаева и действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению официального Еревана, лидеры двух этих республик ведут себя крайне неподобающим образом.
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