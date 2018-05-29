Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии

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Сирийская Арабская республика и Республика Южная Осетия объявили о взаимном признании и установлении дипломатических связей. Оба государства будут стремиться к установлению и развитию политического, экономического и культурного сотрудничества.

"Республика Южная Осетия и Сирийская Арабская Республика объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств с даты опубликования настоящего коммюнике", — говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Южной Осетии.

Также Серия договорилась о взаимном признании и установлении дипломатических отношения с Абхазией. Об этом сообщил глава Абхазии Рауля Хаджимба. По словам президента, этому способствовала долгая и кропотливая работа МИД Абхазии, посольства республики Абхазия в Российской федерации и ряда других ведомств.

"Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества", — заявил Хаджимба. Также глава Абхазии выразил уверенность в скором прекращении войны на сирийской земле.

Напомним, что ранее независимость Южной Осетии и Абхазии признали четыре государства — Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

На закате существования Советского Союза Южная Осетия начала борьбу за независимость от Грузии. В то время грузинский парламент принял решение выйти из состава СССР. В 1989 году совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР объявил о ее преобразовании в автономную республику. Грузинское правительство же признало такое решение антиконституционным, после чего при непосредственной помощи высших должностных лиц республики более 15 тысяч грузин пыталось прибыть в Цхинвал, чтобы провести там митинг. В результате стычек между участниками акции, осетинами и милицией на пути в город 27 человек получили огнестрельные ранения и 140 госпитализировано.

В 1990 году совет народных депутатов Юго-Осетинской области провозгласил Южно-Осетинскую Советскую Демократическую Республику в составе СССР, в результате чего развернулась продлившаяся два года Южно-Осетинская война: в ночь с 5 на 6 января 1991 года в Цхинвал были введены подразделения милиции и национальной гвардии Грузии. Натолкнувшись на сопротивление осетинских отрядов самообороны и местной милиции, через три недели они были вынуждены оставить город. По различным оценкам, с ноября 1990 года по июль 1992 года в результате конфликта погибли несколько тысяч человек.

В 1992 году было принято Дагомысское соглашение, благодаря которому российские миротворцы вошли в Южную Осетию для урегулирования военного конфликта. Миротворцы выполняли свою миссию до августа 2008 года. В августе 2008 Грузия вновь напала на Южную Осетию. Российская федерация встала на защиту мирных граждан. В результате пятидневного вооруженного конфликта войска Грузии ретировались. Погибшими числятся более тысячи человек, среди которых 72 — российские военнослужащие.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.

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