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Президент Молдавии заявил о грядущем прорыве в отношениях с Россией

Мир » Бывший СССР

28 декабря президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в 2019 году будут созданы идеальные условия для укрепления российско-молдавских отношений. По мнению главы государства, переломный момент должен наступить после парламентских выборов, которые намечены на 24 февраля 2019 года.

Президент Молдавии заявил о грядущем прорыве в отношениях с Россией. 396523.jpeg

"Я уверен, что на выборах в парламент победу одержит социалистическая партия, которая выступает за укрепление суверенитета республики, в частности, за восстановление братских отношений с Российской Федерацией", - рассказал президент Молдавии.

Также Игорь Додон отметил, что благодаря стараниям социалистов, Молдавия вошла в Евразийский экономический союз. После парламентских выборов, партия направит все свои ресурсы на расширение сотрудничества с союзом.

"2009 год стал не самым лучшим в истории Молдавии из-за прихода к власти ряда проевропейских партий. По неизвестным причинам, они в одностороннем порядке отказалась сотрудничать с Россией, несмотря на то, что Россия являлась нашим основным партнером", - рассказал корреспонденту ТАСС Игорь Додон.

Молдавский лидер добавил, что сегодня партнерство между Молдавией и Россией восстанавливаются, так как главы этих государств делают для этого все возможное.

"В течение двух лет я встречался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 10 раз. Каждая из этих встреч была более чем продуктивной. Сегодня мы знаем, как должны развиваться партнерские отношения между нашими странами", - пояснил Додон.

Президент Молдавии приводит статистику, по которой более 65% граждан страны выступает за восстановление отношений с Россией. Такое же количество граждан отвергает ранее установленный курс на сближение с Евросоюзом. Однако сейчас в правительстве действуют совсем другие настроения.

Игорь Додон сообщил, что с 2019 года между РФ и Молдавией будут действовать новые договоренности, по которым торговые пошлины на основные группы товаров молдавского производства будут сняты. Это позволит увеличить объем экспорта в Россию.

Напомним, "Правда.Ру" писала об обвинениях молдавских политиков в адрес России из-за российского вмешательства в выборы.

Фото: mref.info

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Темы Россия Молдавия Игорь Додон
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