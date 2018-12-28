Милиция в Белоруссии заставила подростка извиниться перед скульптурой

Сотрудники правоохранительных органов заставили подростка, ударившего скульптуру городового, извиниться перед статуей. Об этом рассказал Министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич.
Несколько дней назад в Минске задержали подростка за административное нарушение. Парень дал пощечину скульптуре на глазах у милиции. Юного правонарушителя заставили извиниться перед статуей и провели профилактическую беседу. Административный протокол за мелкое хулиганство был составлен, однако после разговора с юношей, милиционеры решили не возбуждать дело.
По словам министра, сотрудники правоохранительных органов поступили правильно. Их действия были направлены на воспитание уважения к истории города и страны. Игорь Шуневич также отметил, что в Белоруссии очень ценятся традиции, милицейская школа и история министерства внутренних дел. Это важные составляющие страны, к которым надо относится должным образом.
Министр обратил внимание граждан и на то, что скульптура городового является высокохудожественной. Попытки навредить ей — своего рода провокация сотрудников милиции, которые обязаны в подобных случаях идти на пресекательные действия.
"Минский городовой" был установлен рядом с музеем центра культурно-воспитательной работы МВД в 2017 году в честь 100-летия белорусской милиции.
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