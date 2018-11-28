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Назарбаев заявил о единстве степи и Руси

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Действующей президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился своими мыслями об истории Казахстана.

Назарбаев заявил о единстве степи и Руси. 395339.jpeg

По словам Нурсултана Назарбаева, Казахстан впитал в себя культуру, менталитет и язык многих народов. По казахстанской степи, указывает глава государства, прошли десятки различных народов. Все они оставили стране после себя неповторимое богатство, которое Казахстан, подчеркивает Нурсултан Назарбаев, обязан сохранить.

Президент Казахстана заявил, что "сегодняшние итальянцы — это не римляне", но историю своего государства они знают хорошо. По мнению Нурсултана Назарбаева, жителям Казахстана нужно брать пример с тех народов, что помнят и чтут свою историю.

Отдельно Нурсултан Назарбаева высказался и о большом вкладе Руси в Казахстан. Глава государства подчеркнул, что сегодняшний день диктует перед странами необходимость сплотиться, а не ссориться и отгораживаться друг от друга. Государствам, имеющим общие корни, резюмировал Нурсултан Назарбаев, необходимо учиться ценить их.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Армении в жесткой форме потребовало от Нурсултана Назарбаева и действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко объяснений. По мнению Еревана, Казахстан и Белоруссия ведут себя неподобающим образом.

Фото: akorda. kz

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Темы СССР Россия Назарбаев Казахстан
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