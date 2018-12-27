В ВСУ заявили о взятии 2/3 Донбасса

Почти вся зона, разделяющая Вооруженные Силы Украины (ВСУ) и самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) взята под контроль Украины. С данным заявлением 26 декабря выступил советник украинского президента Юрий Бирюков.
Границы "серой зоны" были установлены минскими соглашениями. Это означает, что введение войск в населенные пункты данной зоны является нарушением международной договоренности. Ее границы установлены минскими соглашениями. Однако Украина уже давно игнорирует соглашения по этому вопросу. 22 ноября беспилотники атаковали поселок Пантелеймоновка под Горловкой в Донбассе.
Спустя три дня, 25 ноября силовики Украины сообщили о взятии под свой контроль села Рассадки, находящегося в Донецкой области. Операцию по захвату с участием саперов ВСУ Украины прорабатывали около месяца. В населенном пункте уже поднят украинский флаг.
Ранее Правда.Ру писала о том, что в пресс-службе Донецкой Народной Республики сообщили о резком увеличении количества иностранных военных инструкторов на Украине. В ДНР не без оснований полагают, что повышение числа иностранных военспецов предшествует очередному наступлению украинских войск в зоне боевых действий.
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