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А судьи кто? Эксперт комментирует создание на Украине Высшего антикоррупционного суда

Мир » Бывший СССР

Сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который инициирует создание в стране Высшего антикоррупционного суда.

А судьи кто? Эксперт комментирует создание на Украине Высшего антикоррупционного суда. 388687.jpeg
Фото: president.gov.ua

Глава Украины обратился за помощью в формировании инстанции к международным организациям с просьбой делегировать экспертов из Евросоюза, ОБСЕ, Совета Европы. Вместе с зарубежными специалистами он намерен сформировать экспертный совет, чтобы тот, в свою очередь, вместе с Высшей квалификационной комиссией, как можно скорее создал Высший антикоррупционный суд. На процедуру, согласно закону, дается 12 месяцев. Прокомментировать инициативу "Правда.Ру" предложила украинскому политологу и политтехнологу Алексею Якубину.

— Алексей, будет ли толк от Высшего антикоррупционного суда? Порошенко ведь долго сопротивлялся его созданию?

— Порошенко подписал закон, который запускает техническую возможность для создания Антикоррупционного суда. Ранее  был принят закон о Высшем антикоррупционном суде как о понятии, описывающий, что это такое, как проходит процедура избрания судей, а нынешний закон формально запускает его создание. Мне кажется, что даже подписав его, Порошенко в какой-то мере все равно рассчитывает максимально оттянуть дату его создания (в  соответствии с законом на процедуру дается год, до 14 июня 2019 года). Я так понимаю, что администрация президента рассчитывает отложить его появление как минимум до президентских выборов, а потом уже будет видно. Максимальное оттягивание через различные организационные процедуры — это и есть цель происходящего.

— Помогут ли международные эксперты?

Кто может быть этими международными экспертами и от каких организаций - не совсем понятно. Понятно лишь, что они не могут представлять МВФ, Мировой банк, Организацию по экономическому сотрудничеству и развитию, Европейский союз. Избранные шесть экспертов должны избрать минимум 35 судей для того, чтобы Высший антикоррупционный суд смог начать свою работу. По факту, учитывая, как у нас создавались другие органы, это может занять значительно больше года.

Плюс, у Украины нет еще вердикта по принятому  закону со стороны Международного валютного фонда, который разрабатывался под его давлением и был одним из требований для получения следующего транша МВФ. Там есть положения, с которыми МВФ не согласится, например, вывод из под юрисдикции суда коррупционных дел, которые расследуются Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Если говорить о политических нюансах, я думаю, что там прописаны нормы, которые при желании можно будет использовать для того, чтобы и далее  власть могла оказывать влияние на этот создаваемый орган.

— Таким образом, говорить о том, будет ли эффект от этого Антикоррупционного суда еще рано, его надо еще создать?

Многое будет зависеть от того, кто станет этими судьями, надо учесть, что в их назначении принимает участие  Высший совет правосудия, который ориентирован на администрацию президента. Соответственно, влияние последней на инстанцию будет достаточно высоко. Именно поэтому, как я понимаю, в свете учреждения этого суда сейчас международные финансовые партнеры Украины взяли паузу, потому что они понимают, что говорить о его независимости не приходится.

По времени это может занять большой срок. Более того, я не скажу, что в украинском обществе есть большой консенсус по вопросу создания этого суда, потому что все равно возникает вопрос по поводу всех остальных судов. Появляется Высший антикоррупционный суд, а все остальные суды, получается, коррупционные? И это при том, что постоянно звучащая идея о проведении судебной реформы в самом обществе вызывает противоречивые мнения, де в стране пытаются создать суд для избранных, а простым гражданам останется та судебная система, которая есть.

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Темы Украина Евросоюз Петр Порошенко
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