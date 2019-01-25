Москва и Душанбе готовят соглашения об улучшении условий пребывания мигрантов в России.

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов сообщил о подготовке межгосударственных соглашений в миграционной сфере. По словам дипломата, создание условий для привлечения востребованных российской экономикой специалистов — одна из стратегических задач страны.
Стороны готовят соглашения об организованном наборе граждан Таджикистана на временную работу в России, о порядке пребывания граждан России в Таджикистане, о приеме депортированных граждан на территорию своего государства и ряд других.
— И Россия, и Таджикистан находятся в зависимости друг от друга в вопросе трудовой миграции, — сказал в интервью РИА Новости Игорь Лякин-Фролов.
Работа над соглашением об организованном наборе трудовых мигрантом из Таджикистана в Россию началась по инициативе Душанбе. Ежегодно работающие в Российской Федерации граждане этой республики переводят на родину около четырех миллиардов долларов, что превышает бюджет страны в полтора раза.
Ранее "Правда.Ру" опубликовала мнение эксперта Института мировой экономики и международных отношений РАН Александра Крылова о проблемах, которые может вызвать подписание данного документа.
Источник фото: "Правда.Ру"
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