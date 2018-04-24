Кремль объяснил: восстание в Армении — не Майдан на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал события, происходящие в Армении.

"Пока мы видим, что ситуация никак не идёт по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение",- сказал официальный представитель Кремля.

Песков повторил, что события в Армении — внутреннее дело "армянских друзей, партнёров и союзников".

Накануне премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку. Распущенный кабинет министров стал самым недолгим за всю историю страны. Экс-глава республики Серж Саргсян пробыл на посту премьера меньше недели. С момента его утверждения в Ереване не прекращались многотысячные митинги.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Серж Саргсян "без шума и пыли" сделал то, что свидомые сделали путем вооруженного майдана. При своем президентстве он продал страну Западу, отказавшись от национальной идентичности и социальной политики. Митинги в Ереване, начинавшиеся как ужесточение прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить? И почему Россия заняла позицию наблюдателя?

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