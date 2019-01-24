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Киевский суд признал Януковича виновным в госизмене

Мир » Бывший СССР

Оболонский районный суд Киева 24 января приступил к оглашению вердикта по делу о государственной измене Виктора Януковича. Кроме госизмены, экс-президента обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны и развязывании агрессивной войны. Обвинение требует для подсудимого 15 лет тюрьмы.

Киевский суд признал Януковича виновным в госизмене.

Суд считает доказанной вину Януковича по пунктам обвинения, связанным с событиями в Крыму и началом военных действий. Оглашение приговора пока не завершено.

Адвокат экс-президента Александр Байдык считает, что стороне защиты было предоставлено слишком мало времени. Юрист также сказал, что решение суда было предсказуемо, поскольку на него оказывает давление администрация нынешнего украинского президента. Любой приговор суда, вынесенный при таких обстоятельствах, адвокат называет "ничтожным".

По словам адвоката, в настоящее время Виктор Янукович проходит курс реабилитации после оперативного вмешательства.

В ноябре "Правда.Ру" сообщала о госпитализации Виктора Януковича в одну из московских клиник.

Источник фото: Wikimedia.org

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