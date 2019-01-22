В Латвии призвали ЕС и НАТО к совместной борьбе в гибридной войне.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поддержал "План действий по борьбе с дезинформацией", представленный Еврокомиссией и высшим представительством Евросоюза.
Согласно данному "Плану", учреждения ЕС должны распознавать, анализировать и разоблачать дезинформацию, а также "способствовать координации и единой реакции на дезинформацию". К этой работе будут привлечены не только государственные структуры, но и частные компании.
Основным источником дезинформации разработчики "Плана" считают организации, связанные с российскими властями.
Для эффективного осуществления указанных в плане задач, министр считает необходимым сотрудничество Евросоюза и НАТО. В частности, Ринкевич предложил объединить усилия Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации в Риге и Европейского центра по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки.
Выступлене Ранкевиче состоялось в Брюсселе после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал россиян "пнями".
Источник фото: wikimedia.org
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