В Латвии призвали ЕС и НАТО к совместной борьбе в гибридной войне

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич поддержал "План действий по борьбе с дезинформацией", представленный Еврокомиссией и высшим представительством Евросоюза.

Согласно данному "Плану", учреждения ЕС должны распознавать, анализировать и разоблачать дезинформацию, а также "способствовать координации и единой реакции на дезинформацию". К этой работе будут привлечены не только государственные структуры, но и частные компании.

Основным источником дезинформации разработчики "Плана" считают организации, связанные с российскими властями.

Для эффективного осуществления указанных в плане задач, министр считает необходимым сотрудничество Евросоюза и НАТО. В частности, Ринкевич предложил объединить усилия Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации в Риге и Европейского центра по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки.

Выступлене Ранкевиче состоялось в Брюсселе после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал россиян "пнями".

Источник фото: wikimedia.org

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