Лукашенко объяснил фразы про "бабла мало" и "мерседесы"

На совещании с активом Минска Александр Лукашенко дал комментарий касаемо своей двусмысленной фразы о "бабле", "телках" и "мерседесах". Подобным образом глава государства высказался после недавнего совещания в Национальном олимпийском комитете.
Президент Белоруссии пояснил СМИ значение сказанных слов, уточняя, что имел в виду не свои мысли, а разговоры молодых спортсменов. Он дословно процитировал их на своем совещании и дал этому объяснение. По мнению Лукашенко, в головах у некоторых деятелей спорта лишь финансовое благополучие и популярность. Президент считает такое мышление недостойным. Он призывает спортсменов к усердной работе, направленной на видимы результат, а уже потом пусть думают о всех составляющих успеха. Глава государства удивился, что его высказывания получили такую огласку и были интерпретированы как установка, а не порицание.
Напомним, что двусмысленную фразу, обсуждаемую на просторах интернета очень удачно поймал в кадр оператор белорусского телеканала. На совещании с президентом один из чиновников записал слова Лукашенко к себе в блокнот.
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