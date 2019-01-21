Белорусам рассылают СМС о включении в базы "тунеядцев"

Жителям Белоруссии из города Брест, которые не заняты в экономике, прислали смс-сообщения со странным содержанием. Брестчанам порекомендовали обратиться в специальные комиссии по содействию занятости населения.
В текст е смс сообщения сказано: "Уважаемый абонент, Вы отнесены к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике… Рекомендуем обратиться в комиссию: ул. Московская, 273, к. ½ тел. 40-95-44; пн.-пт.: 8-17 ч., об.:13-14 ч.".
Жители Белоруссии недоумевают и не понимают, как стоит относиться к подобным уведомлениям. В социальных сетях появилась версия, что это мошенники от лица государства пытаются уязвить граждан.
Ранее Правда.Ру писала о том, что Александру Лукашенко очень понравилась идея вернуть в законодательство статью о наказании за тунеядство. Об этом президент Белоруссии заявил на совещании по вопросам миграции и занятости. В пресс-службе президента сообщили, что неработающих граждан будут привлекать к ответственности вплоть до принудительного трудоустройства.
Читайте также:
За свое "тунеядство" жители Белоруссии заплатили…
"Восстание тунеядцев": Лукашенко придется быть…
Белоруссия: экономику страны укрепят тунеядцы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".
Неужели федералы так обеспокоены лояльностью руководства Чечни, что трусят привести газовое хозяйство республики в порядок? Уважения они там этим не добьются.
Районный суд города Грозный рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры Чеченской Республики к "Газпром межрегионгаз Грозный", в котором была указана необходимость снятия с населения долга суммой более 9 миллиардов рублей за использование природного газа.
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".