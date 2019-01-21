Белорусам рассылают СМС о включении в базы "тунеядцев"

Жителям Белоруссии из города Брест, которые не заняты в экономике, прислали смс-сообщения со странным содержанием. Брестчанам порекомендовали обратиться в специальные комиссии по содействию занятости населения.

В текст е смс сообщения сказано: "Уважаемый абонент, Вы отнесены к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике… Рекомендуем обратиться в комиссию: ул. Московская, 273, к. ½ тел. 40-95-44; пн.-пт.: 8-17 ч., об.:13-14 ч.".

Жители Белоруссии недоумевают и не понимают, как стоит относиться к подобным уведомлениям. В социальных сетях появилась версия, что это мошенники от лица государства пытаются уязвить граждан.

Ранее Правда.Ру писала о том, что Александру Лукашенко очень понравилась идея вернуть в законодательство статью о наказании за тунеядство. Об этом президент Белоруссии заявил на совещании по вопросам миграции и занятости. В пресс-службе президента сообщили, что неработающих граждан будут привлекать к ответственности вплоть до принудительного трудоустройства.

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