Роспотребнадзор: корь убивает украинцев и грузин

Роспотребнадзор предупредил общественность о высоком росте заболеваемости корью в странах постсоветского пространства. Так, согласно предоставленной информации, сильнее всего страдает население Украины и Грузии.
Об этом российское ведомство сообщило на своем официальном сайте.
По словам представителей Роспотребнадзора, данные показатели заболеваемости корью в странах постсоветского пространства являются наиболее высокими за последние десять лет. Так, сообщает российское ведомство, на Украине и в Грузии, например, на сегодняшний день известно о 37 смертельных случаях.
Согласно предоставленной Роспотребнадзором информации, за предыдущий год в Незалежной показатель заболеваемости кори составил 849 больных на 1 миллион человек. В Грузии же показатели несколько ниже — лишь 396 на 1 миллион населения.
Корь, напомним, это острое инфекционное заболевание, передающееся вирусным путем. Характеризуется крайне высокой температурой тела, воспалением слизистых оболочек ротовой полости, верхних дыхательных путей и, зачастую, конъюнктивитом.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили список стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Так, что удивительно, первую десятку рейтинга сплошь представляют страны, некогда входившие в состав СССР — Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан и другие.
Читайте также:
Профилактика заболеваний у детей: скарлатина, корь…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".
Неужели федералы так обеспокоены лояльностью руководства Чечни, что трусят привести газовое хозяйство республики в порядок? Уважения они там этим не добьются.
Районный суд города Грозный рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры Чеченской Республики к «Газпром межрегионгаз Грозный», в котором была указана необходимость снятия с населения долга суммой более 9 миллиардов рублей за использование природного газа.
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".