Роспотребнадзор: корь убивает украинцев и грузин

Роспотребнадзор предупредил общественность о высоком росте заболеваемости корью в странах постсоветского пространства. Так, согласно предоставленной информации, сильнее всего страдает население Украины и Грузии.

Об этом российское ведомство сообщило на своем официальном сайте.

По словам представителей Роспотребнадзора, данные показатели заболеваемости корью в странах постсоветского пространства являются наиболее высокими за последние десять лет. Так, сообщает российское ведомство, на Украине и в Грузии, например, на сегодняшний день известно о 37 смертельных случаях.

Согласно предоставленной Роспотребнадзором информации, за предыдущий год в Незалежной показатель заболеваемости кори составил 849 больных на 1 миллион человек. В Грузии же показатели несколько ниже — лишь 396 на 1 миллион населения.

Корь, напомним, это острое инфекционное заболевание, передающееся вирусным путем. Характеризуется крайне высокой температурой тела, воспалением слизистых оболочек ротовой полости, верхних дыхательных путей и, зачастую, конъюнктивитом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили список стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Так, что удивительно, первую десятку рейтинга сплошь представляют страны, некогда входившие в состав СССР — Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан и другие.

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