Антироссийские настроения, укрепившиеся почти по всему миру несколько лет назад, и не думают сходить на нет. Государства, недовольные политикой Российской Федерации, предпочитают даже объединять силы перед, как им кажется, угрозой.
Так, например, на встрече в столице Грузии Тбилиси представители грузинской стороны, Украины и Молдавии подписали Меморандум о создании межведомственной платформы для обмена опытом по интеграции территорий, находящихся вне контроля государств, и противодействия России.
Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В сообщении говорится о том, что сотрудничество Украины, Молдавии и Грузии направлено против "Кремлевской пропаганды" и информационной войны.
Также сообщается, что Кишинев, Тбилиси и Киев намерены поддерживать население, проживающее на якобы оккупированных Российской Федерацией территориях. Очевидно, что речь тут идет о Приднестровье, Абхазии, Осетии, Крымском полуострове и Донбассе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинского президента Петра Порошенко депутат Верховной рады назвал "крысой, загнанной в угол". Но крыса, загнанная в угол, отметил украинский депутат, существо очень и очень опасное.
Также "Правда.Ру" писала о том, что новый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о невозможности сотрудничать с Российской Федерации. Грузия выбирает Запад, подчеркнула она. Официальный Тбилиси, отказавшись от советского и постсоветского прошлого, намерен привести страну в Североатлантический альянс и Евросоюз, подчеркнула Зурабишвили.
Ранее "Правда.Ру" писала и о том, что жители Приднестровья не намерены возвращаться в состав Молдавии. В приоритете у них — создание независимого суверенного государства и присоединение к Российской Федерации.
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