Сторонники "новой церкви" на Украине пытались сорвать УПЦ освящение воды

При освящении воды представителями УПЦ, глава поселка Браилов Винницкой области Валерий Резидент вместе со сторонниками "новой церкви" на Украине попытались помешать священному действу. Данное сообщение появилось на сайте канонической церкви.

Поводом для подобного действа стало заявление сторонников "новой церкви" о том, что их никто не пригласил на данное мероприятие. Также священников обозвали "московскими попами".

Валерий Резидент и небольшая компания людей появились в тот момент, когда отец Михаил совершал молебен на небольшом водоеме, находящимся рядом с сахарным заводом. Чиновник пытался всячески помешать действиям священника, а вскоре сорвал молебен у другого водоема, но уже с другой компанией из сторонников "новой церкви".

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что Митрополит Епифаний Думенко объявил, что "новая церковь" никак не подчиняется Константинополю. Действует она в соответствии с томосом об автокефалии, который был ей выдан. Глава новообразованной украинской церкви назвал ее "независимой".

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