Украина готовится начать войну перед ЧМ-2018?

Украинская авиация готова нанести удар по территории Луганской и Донецкой народных республик, сообщают украинские военные.



Донбасс - фронт Третьей Мировой

"Авиасоединения находятся в полной готовности к наступлению", — отметил на странице в соцсети руководитель общественного движения "Новороссия" Игорь Стрелков.

Ссылаясь на свои источники, он также написал о "резком усилении резервов противника в районе Артемовск-Южное — там создан мощный ударный кулак, прибытие войск и техники продолжается". Кроме того, Стрелков сообщил, что украинские военные заняли часть территории между Богдановкой и Петровским. Продвижение шло под минометные обстрелы.

Оценив ситуацию, руководитель общественного движения предположил, что позиции корпусов народных республик прорвут в первые часы. Кроме того, сподвижники Стрелкова отметили, что местному населению "дали 4 дня, чтобы они покинули свои дома".

Комментируя сложившуюся ситуацию, российский политолог Сергей Марков пояснил, что начинает воплощаться сценарий "войны перед чемпионатом мира по футболу". "Постоянно усиливаются обстрелы городов Донбасса. И попытки захвата позиций в нейтральной зоне. Армии ДНР и ЛНР имеют приказ не отвечать на обстрелы. С высокой вероятностью все это означает, что Киев будет усиливать военную активность еще несколько недель. В какой-то момент не отвечать будет невозможно. Тогда и начнется наступление. Киев уже создал мощную группировку, огромные запасы снарядов. Судя по всему, Киев планирует на этот раз ввести в бой авиацию", — отмечает.

На ежедневном брифинге представитель Объединенных сил Украины сообщил о потерях: "На Горловском направлении противник предпринял ведения штурмовых действий. Все атаки врага были отбиты. По данным разведки, противник понес потери — 5 человек убитыми и 8 ранеными". При этом ВСУ признали потерю двух своих военнослужащих. И это данные только за 16 мая.

На фоне этой ситуации канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Конфликт на Украине имеет лишь политическое решение, нельзя его решать военными средствами. Мы действуем в рамках "нормандского формата".

Ее позицию поддержал спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер. В интервью BBC он заявил, что Украина не сможет военным путем вернуть потерянные территории. Однако американская военная поддержка, по его словам, поможет остановить продвижение пророссийских сил.

Отметим, что по информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, в Ростовской области РФ в апреле-мае 2018 оборудуют границу с Украиной на пунктах пропуска, в отдельных местах обновляют проволочные заграждения. В настоящее время в районе пунктов пропуска "Довжанский", "Вознесеновка" и "Гуково" силами подразделений инженерных войск РФ ведутся фортификационные работы по оборудованию оборонительных позиций (окопов, блиндажей).