Лукашенко выступил против российского рубля как общей валюты Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, при каких условиях возможно развитие союзного строительства с Россией и введение единой валюты, а также унификация налоговой и таможенной политики. Данное заявление Лукашенко высказал на пресс-конференции, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД Беларуси.
Лукашенко обозначил, что идею объединения, в первую очередь, должны поддержать люди, проживающие на территории страны. К тому же, глава Белоруссии акцентировал внимание на том, что многое должно стать общим, в том числе и валюта, выпущенная не Центробанком Российской Федерации, а двумя государствами. Должен быть эмиссионый центр, созданный на равных условиях.
По мнению Лукашенко, если брать за хороший пример Евросоюз, то и действовать нужно также, как там. А это значит, что необходимы равные условия и подход. Идею унификации таможенной и налоговой политики белорусский лидер принял положительно, но также отметил, что нужно собрать все самое лучше из белорусской и российской систем, а не принимать условия полного подчинения.
"Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против россиян, поляков, литовцев. Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире. У нас эта квартира есть. Наши соседи, какие бы они ни были, мы их не выбираем, и мы готовы со всеми строить добрые, теплые, взаимовыгодные отношения", — отметил Лукашенко.
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