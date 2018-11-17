Армения потребовала объяснений от Лукашенко и Назарбаева из-за их заявлений об ОДКБ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян намерен потребовать объяснений от действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и национального лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.
По мнению Пашиняна, Лукашенко и Назарбаев позволили себе то, чего не должны были делать ни при каких обстоятельствах. Так, белорусский президент недавно, например, рассказал третьим лицам о возможных кандидатах на пост главы Организации Договора о коллективной безопасности. По мнению исполняющего обязанности премьер-министра Армении, это неприемлемо. Особенно для человека, подчеркнул Никол Пашинян, что занимает пост крупной республики вот уже три десятка лет. И Нурсултан Назарбаев, посетовал Пашинян, зачем-то позволяет себе открыто обсуждать то, кто станет следующим главой ОДКБ.
Отметим, что Организация Договора о коллективной безопасности была создана в далеком 2002 году. На сегодняшний день в международный клуб входят Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и Таджикистан.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметим, и сам горазд требовать от других стран объяснений. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что недавно он потребовал от Польши не ставить больше никаких военных баз Североатлантического альянса на своей территории. Иначе, предупредил Лукашенко, и Белоруссия с Россией "что-нибудь поставят".
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