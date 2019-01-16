Украина решила возобновить производство "Русланов" без помощи России

Украина планирует возобновить производство самолета Ан-124 "Руслан" без российских комплектующих. Об этом СМИ рассказал первый замглавы "Укроборонпрома" Сергей Омельченко.
По словам Омельченко, на данный момент предприятие "Антонов" ведет активное сотрудничество с международными компаниями, которые осуществляют производство авиационной техники. С зарубежными компаниями власти Украины планируют создать замену комплектующих, которые раньше поставляли российские производители, чтобы данные самолеты можно было создавать без вмешательства соседней страны.
Специалисты предприятия "Антонов" сейчас активно работают над электроникой воздушного судна, чтобы сдать ее инженерной группе и конструкторам. Предположительно работы закончатся уже в конце 2019 года.
У российских экспертов на возобновление производства самолетов Ан-124 свое мнение. Полковник запаса Виктор Мураховский заявил в СМИ, что состояние украинской промышленности и авиации не в лучшем своем состоянии, поэтому начать производство воздушных транспортников — идея фантастическая. К тому же подобные самолеты уже не так востребованы в мире, так как довольно тяжелы и используются для перевозки крупных грузов от 120 до 150 тонн на дальние расстояния.
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