Лавров не увидел проблемы в переходе Казахстана на латиницу

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва не видит ущемления русскоязычных граждан в Казахстане, власти которого решили перейти на латиницу. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
На большой пресс-конференции, посвященной подведениям итогов 2018 года Сергей Лавров отметил, что Россия и Казахстан в теплых взаимоотношениях, а лидеры двух государств часто встречаются и регулярно общаются по телефону.
В частичном переходе Казахстана на латиницу, по мнению министра, нет никакой угрозы ущемления русскоговорящих граждан дружественной страны. Данные вопросы находятся под контролем МИД России, поэтому беспокоиться не о чем. Сергей Лавров также уточнил, что подобные вопросы на повестке дня и с остальными странами, включая европейские государства, а также Америку и регионы, где проживают граждане России.
Читайте также:
Нерусский мир: Казахстан меняет "большого брата"
России не по пути с "союзниками" по ЕАЭС | Правда.Ру
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
После инцидента в Магнитогорске законодатели предложили ввести ряд мер, которые должны обезопасить многоквартирные дома от утечек бытового газа.
Почему Польша, Украина, США, Прибалтика и иже с ними пытаются унизить подвиг советского солдата? Что это - чистая политика, неонацизм, историческая зависть? Глава департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Мачинский, побывавший в эфире Pravda.Ru, говорит, что это страх перед советским солдатом.
Европа дрейфует в сторону от США в связи с действиями Трампа по блокировке "Северного потока-2". Останавливать Европу в 2019 году будут через Украину и Балканы.