Лавров не увидел проблемы в переходе Казахстана на латиницу

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва не видит ущемления русскоязычных граждан в Казахстане, власти которого решили перейти на латиницу. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

На большой пресс-конференции, посвященной подведениям итогов 2018 года Сергей Лавров отметил, что Россия и Казахстан в теплых взаимоотношениях, а лидеры двух государств часто встречаются и регулярно общаются по телефону.

В частичном переходе Казахстана на латиницу, по мнению министра, нет никакой угрозы ущемления русскоговорящих граждан дружественной страны. Данные вопросы находятся под контролем МИД России, поэтому беспокоиться не о чем. Сергей Лавров также уточнил, что подобные вопросы на повестке дня и с остальными странами, включая европейские государства, а также Америку и регионы, где проживают граждане России.

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