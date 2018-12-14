Лукашенко порассуждал о НАТО на Украине и "отмороженных нацменах"

Одна из причин государственного переворота 2014 года на Украине — стремление страны к европейской интеграции и вступлению в ряды Североатлантического альянса. Обо всем этом позволил себе порассуждать действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Так, по мнению белорусского национального лидера, ситуация в Незалежной становится все хуже и хуже. По его словам, НАТО на Украине — не самый худший вариант. Любопытно, что Александр Лукашенко считает "отмороженных нацменов с ружьем" куда большей угрозой, нежели Североатлантический альянс.

Так, признался Лукашенко, он во время недавней встречи своей с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил последнему, что придет время, когда они оба будут молиться Господу, чтобы НАТО вошло на Украину.

Также Александр Лукашенко добавил, что без вмешательства Соединенных Штатов Америки кризис на Украине не разрешится. Однако, можно добиться этого совместными усилиями Российской Федерации, Белоруссии и самой Украины, уверен он. "Сесть, поговорить, где-то что-то простить", — заявил Александр Лукашенко.

Многие считают, что Россия якобы кормит Белоруссию, а та ничего не дает ей взамен. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко в корне не согласен с этим тезисом. Он заявил даже, что это "глупость" и "чепуха".

Также "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации сообщали, будто украинские боевики вовсю готовят государственный переворот в Белоруссии.

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