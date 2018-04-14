В Ереване протестующие ворвались в здание Общественного радио

В центре Еревана участники шествия против выдвижения на пост премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении, сообщает "Интерфакс".
Совет Республиканской партии принял решение об утверждении Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера. Демонстранты, находящиеся со вчерашнего дня на площади Франции в Ереване, решили в знак протеста организовать шествие по центральным улицам города.
Полицейские, которые охранявшие здание Общественного радио, не смогли помешать около 100 демонстрантам проникнуть в здание. Один из правоохранителей достал оружие, но не стал его применять. Группа демонстрантов расположилась в одной из студий.
Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции "Елк" Никол Пашинян, который требует прямого эфира.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Серж Саркисян аннулировал Протоколы об установлении дипломатических отношений, подписанные между Арменией и Турцией 10 октября 2009 года в Цюрихе. Сразу после распада СССР в 1991 году Турция заявила, что отказывается от установления дипломатических отношений с независимой Арменией. Указывалась причина такого отказа: "агрессия Армении против Азербайджана в Нагорном Карабахе".
Спустя 18 лет в Ереване появилась надежда, что Анкара все же пойдет на установление дипломатических отношений. Однако спустя еще девять лет стало окончательно ясно: парламент Турции не собирается ратифицировать Цюрихские протоколы, что означает, что эти документы не имеют никакой юридической силы.
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