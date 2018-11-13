Таджикские спецслужбы опровергли информацию о подготовке теракта у российской базы

В Таджикистане опровергли информацию о том, что около российской военной базы была задержана группа боевиков "Исламского государства"*, которые готовили теракт.

Как заявил начальник пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности Дильшод Абдуалимов информация о задержании группы террористов неверна. Неверна и информация о подготовке теракта у 201-й российской военной базы.

Информация о задержании нескольких подозреваемых появилась накануне. Также сообщалось об усилении охраны российской военной базы.

Напомним, боевики "Исламского государства" действуют на территории сопредельного с Таджикистаном Афганистана. Причем степень распространения их влияния не следует недооценивать — они представляют реальную угрозу. И противодействие им остается первостепенной задачей.

Напомним, что три года назад сторонники ИГ объявили о создании в Центральной Азии так называемого "Вилаята Хорасан". Вообще, исторически Хорасан это область восточного Ирана, которая примыкает к Афганистану и Таджикистану.

В Москве неоднократно отмечали, что боевики "Исламского государства" представляют наибольшую опасность как раз для постосоветских центральноазиатских республик — Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Впрочем, власти этих государств заверяют, что с этой угрозой смогут справиться.

*"Исламское государство" - террористическая группировка, запрещенная в России

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