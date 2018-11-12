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Занять, чтобы отдать: Белоруссия получит от России новый кредит

Мир » Бывший СССР

Российская Федерация выделит в следующем году Белоруссии кредит почти на миллиард долларов. Москва и Минск уже практически обо всем договорились.

Занять, чтобы отдать: Белоруссия получит от России новый кредит. 394860.jpeg

Об этом общественности сообщил глава Министерства финансов Белоруссии Максим Ермолович. По его словам, сторонам осталось уладить ряд неких формальностей и соглашение можно будет считать вступившим в силу. Максим Ермолович заявил, что белорусское правительство больше не ждет никаких изменений в соглашении со стороны России.

Отметим, что о кредите РФ Белоруссии стало известно еще около месяца тому назад. Сообщалось, что Минску эти деньги необходимы, чтобы расплатиться со своей прошлой задолженностью перед Москвой. Также известно, что изначально Белоруссия просила один миллиард долларов, но в итоге стороны договорились на 630 миллионов долларов.

В сентябре 2017 года Российская Федерация дала Белоруссии кредит на 700 миллионов долларов.

В ближайшее время, кстати, у Белоруссии, возможно, будет возможность заработать. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минск намерен построить речной порт на границе с соседней Украиной и использовать Днепр для торговли в Черном море. Правительство страны, отметим, возлагает на этот амбициозный проект большие надежды.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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