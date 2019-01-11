В Киеве сообщили о покупке украинского оружия более чем 100 странами

Украина начала экспорт оружия в более 100 стран мира. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Сергей Омельченко.

В СМИ появился комментарий Сергея Омельченко, который открыто заявил о том, что Украина больше не зависит от зарубежных технологий. Теперь у Украины есть, что предложить другим странам мира, вместо того, чтобы только потреблять их продукцию. Речь идет об оружие и технологиях для военной обороны.

По словам представителя компании "Укроборонпром", сейчас на различных предприятиях идет изготовление оружие, успешно отправляемое в более ста стран.

Власти Украины также часто рассказывают прессе о новых военных разработках, способных конкурировать с успешными разработками России и других стран, однако оружие часто критикуется экспертами и получает не лучшую оценку. Веры в вооружение Украины нет и у самих жителей страны. В социальных сетях украинцы не раз высмеивали крылатую ракету из "сверхпрочного шоколада"

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что спикер СНБО Украины Андрей Лысенко заявил, что украинская армия располагает высокоточным оружием, и даже активно применяет его против ополченцев. Правда, те почему-то об этом не знают.

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