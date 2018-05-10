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Источник Правда.Ру

Порошенко придумал новый способ залить Донбасс кровью

Мир » Бывший СССР

10 мая президент Украины Петр Порошенко сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживают позицию Киева относительно миротворцев ООН в Донбассе.

Порошенко придумал новый способ залить Донбасс кровью. 386791.jpeg

По его  словам, урегулирование отношений между Киевом и Донбассом зашло в тупик, потому миротворцы необходимы. Как считают украинские власти, они станут той сторонй, которая поможет урегулировать конфликт.

До этого в Кремле заявили о поддержке введения миротворческой миссии в Донбассе, но при условии, что миротворцы будут обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ.

Со своей стороны, В Киеве и в западных странах считают, что функции миротворческой миссии должны быть более широкими.

Крымский политолог Владимир Джаралла в интервью Nation News отметил, что данная миссия будет существовать только при условии, что ее деятельность будет соответствовать той схеме, которую предложил президент Путин.

По его словам, "миротворческая миссия на Донбассе должна разделять противоборствующие стороны...Но речь идет о том, что под видом миротворческой миссии ООН вводится полноценный вооруженный контингент, который берет под контроль и проводит фактическую оккупацию территорий ДНР и ЛНР, всего Донбасса". 

Развертывание на Донбассе контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских должна рассмотреть ООН, сообщает Pravda.ru.

Названные цифры содержатся в отчете, который не так давно  рассмотрели высокопоставленные чиновники на Мюнхенской конференции безопасности. Составил его бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, ныне являющийся советником президента Украины Порошенко.

Свой отчет Расмуссен представил чиновникам, в числе которых будет спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Соавтором отчета является эксперт по ООН Колумбийского университета Ричад Гован. Он заявил, что для планируемой операции надо привлечь ряд европейских стран, таких как Швеция, имеющих опыт миротворческих операций. Нужны и страны, такие, как Белоруссия, которым доверяет Россия. Упоминается в отчете и Бразилия.

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Темы донбасс миротворцы петр порошенко
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