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В Раде заявили о замерзании Украины из-за тарифов ЖКХ

Мир » Бывший СССР

Украина может замерзнуть из-за решения правительства повысить тарифы на отопление. Данное заявление сделал на странице в Facebook депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.

В Раде заявили о замерзании Украины из-за тарифов ЖКХ. 396886.jpeg

Рабинович отметил, что скоро украинцам придут квитанции за январь, в которых они увидят новые, более высокие цены за получение в дом тепла. При этом, жители страны стараются изо всех сил, чтобы оплатить и без того высокие тарифы на теплоснабжение.

П словам депутата, с февраля месяца повышение цен достигнет отметки в 24%. Больше всего от данных изменений пострадают пенсионеры и малоимущие многодетные семьи. Власти Украины объясняют нововведение, как возможность выбраться из финансовой ямы, в которой страна находится уже не первый год, однако Рабинович уверен, что увеличение стоимости отопления в домах лишь сделает хуже экономике страны.

"Потому в итоге казна получит еще меньше денег, чем до повышения, и кризис только усилится", — заключил Рабинович.

Ранее Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте информацию об экономической политике в отношении к Украине, по которой уже в 2020 году стоимость отопления для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной.

На данный момент одна тысяча кубометров топлива стоит восемь с половиной тысяч гривен. Повышение цены еще на 24%, по мнению украинских политиков, приведет к множеству протестов и социальному взрыву.

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