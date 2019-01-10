В Раде заявили о замерзании Украины из-за тарифов ЖКХ

Украина может замерзнуть из-за решения правительства повысить тарифы на отопление. Данное заявление сделал на странице в Facebook депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Рабинович.
Рабинович отметил, что скоро украинцам придут квитанции за январь, в которых они увидят новые, более высокие цены за получение в дом тепла. При этом, жители страны стараются изо всех сил, чтобы оплатить и без того высокие тарифы на теплоснабжение.
П словам депутата, с февраля месяца повышение цен достигнет отметки в 24%. Больше всего от данных изменений пострадают пенсионеры и малоимущие многодетные семьи. Власти Украины объясняют нововведение, как возможность выбраться из финансовой ямы, в которой страна находится уже не первый год, однако Рабинович уверен, что увеличение стоимости отопления в домах лишь сделает хуже экономике страны.
"Потому в итоге казна получит еще меньше денег, чем до повышения, и кризис только усилится", — заключил Рабинович.
Ранее Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте информацию об экономической политике в отношении к Украине, по которой уже в 2020 году стоимость отопления для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной.
На данный момент одна тысяча кубометров топлива стоит восемь с половиной тысяч гривен. Повышение цены еще на 24%, по мнению украинских политиков, приведет к множеству протестов и социальному взрыву.
Читайте также:
Украина ворует газ у России. У Украины воруют газ...
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Писательница, поэтесса, драматург и общественный деятель Мария Арбатова встречает наступающий год с семьей и переживает за свой народ.
Власть якобы готовит референдум по Курилам, чтобы после еще одним референдумом "легализовать" вернувшийся в Россию Крым. Это разорвет Россию, как СССР.
В Японии ввели налог на выезд из страны как собственных граждан, так и туристов в размере 1000 иен.
Японцы "роют землю", создается ощущение, что вопрос о передаче им двух Курильских островов уже решен. Даже США должны им в этом помочь, заявляют чиновники.