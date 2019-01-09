Экс-депутат Рады призвала бить игнорирующих украинский язык

Бывший депутат Верховной рады от фракции "Свобода" Ирина Фарион cделала заявление в СМИ о том, что граждан Украины, пренебрегающих государственным языком необходимо бить по лицу ногами.

Женщина выступила в поддержку национального языка, обозначив, что русско говорящим гражданам страны не стоит помогать в поступлении в ВУЗ или устраиваться на работу. Фарион отметила, что очень устала о спорах вокруг русского и украинского языков.

"Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по лицу. И все. С такими не говорят, им ничего не доказывают", - добавила Ирина.

Тем, кто не согласен с подобным мнением и не поддерживает в полной мере положение мовы, политика предложила покинуть территорию Украины и не возвращаться.

Ирина Фарион уже долгие годы поддерживает Организацию украинских националистов, (ОУН), отмечая день рождения Степана Бандеры как свой и, считая этот день священным. Женщина не раз высказывалась в сторону России с особым негативом. Она считает русский язык - «языком оккупантов», призывая украинский народ использовать в общественных местах исключительно государственный язык.

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