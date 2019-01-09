Bloomberg приписал Путину план поглощения Белоруссии

Владимир Путин собирается удерживать власть, "поглотив" Белоруссию. Данное заявление сделали зарубежные СМИ.

Как отмечают западные СМИ президента Российской Федерации заинтересовала идея политического объединения с соседним дружественным государством. По мнению прессы, Александр Лукашенко не готов отказаться от своего суверенитета, хотя многого ожидает от укрепления экономических отношений с Россией. В первую очередь речь идет о таких ресурсах, как нефть и газ.

Эксперты уверены, что Россия может заменить данным союзом потерянную Украину. Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко не торопится называть соседнее государство "братским", а также он не раз высказывался о том, что Россия хочет заполучить республику, включив ее в состав страны. Тем не менее глава Белоруссии поздравил Путина с Новым годом, подарив сало и мешки с картошкой, а также провел несколько часов за столом переговоров в Москве.

Идея Владимира Путина было озвучена им еще в 1997 году. Как политик он высказался за объединение двух стран единой валютой и судебной системой, а также общей символикой. При этом значительная часть власти остается у каждого президента на всю жизнь и не подвергается изменению.

Читайте также:

Будет ли Россия присоединять Белоруссию вопреки...

Белоруссия раскрыла реакцию Москвы на непризнание...