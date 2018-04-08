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Источник Правда.Ру

Через Харьков не вышло: Украина выпустит моряков с "Норда" через Крым

Мир » Бывший СССР

Украинские власти дали гарантию, что члены экипажа российского судна "Норд" смогут покинуть страну через границу с Крымом, сообщает ТАСС.

Через Харьков не вышло: Украина выпустит моряков с "Норда" через Крым. Через Харьков не вышло: Украина выпустит моряков с Норда через

Сейчас моряки находятся в одной из гостиниц Харькова. Им гарантирован переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной документам. Сопровождать моряков при переходе границы будет группа пограничников.

Россиянам в ночь на 8 апреля не дали пересечь границу в автомобильном пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области, сообщает Госпогранслужба Украины.

По данным ГПСУ, вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

"7 апреля около 21:00 в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыли два автомобиля "Фольксваген" с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ", — отметили в ГПСУ.

В ходе проверки было установлено, что владельцами документов являются члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины.

"То есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы… За попытку нарушения границы на указанных лиц были составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП", — сообщили пограничники.

Рыболовецкое судно "Норд", следовавшее под российским флагом, задержали в Азовском море в конце марта. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией.

По мнению украинских пограничников, "члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России, выданные в городе Керчь".

Больше недели команда провела на судне. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.

Команду отпустили на свободу 7 апреля. Капитан судна, Владимир Горбенко, арестован на два месяца. Ему инкриминировано "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Мариуполе суд оштрафовал арестованное крымское рыболовецкое судно "Норд". Все члены экипажа оштрафованы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины (нарушение порядка въезда на территорию Украины и выезда из нее).

Теперь они должны будут выплатить от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо их ждет административный арест.


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Темы крым арест судно украина
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