Отец украинской автокефалии назвал томос "недействительным"

Томос об автокефалии единой независимой Православной церкви Украины оказался недействительным. Данное заявление сделал на своей странице в Facebook богослов, профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе Кирилл Говорун.

Кирилл Говорун является значимым экспертом в религиозных вопросах, украинскими автокефалиями он занимался еще с начала 2000-х годов. Богослов утверждает, что данный Томос, подписанный Вселенским патриархом не является действительным, так как на нем отсутствует вторая, не менее важная составляющая - подписи членов Синода.

«Он так и называется: Патриарший и Синодальный Томос - и поэтому должен быть обязательно скреплен также подписями членов Синода...» - написал Кирилл Говорун. Эксперт также уточняет, что Православная Церковь Украины возникнет, лишь когда последний член Синода поставит под Томосом свою подпись именно на заседании Сенода.

Однако Киев утверждает, что Томос не станут увозить в Стамбул для получения оставшихся подписей. В пресс-службе Министерства культуры Украины пояснили, что свиток останется в стране и будет храниться в Трапезном храме Софии Киевской.

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