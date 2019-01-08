Украинские ВВС заняли шестое место среди худших

Украинские ВВС стали шестыми в десятки худших по всему миру за прошедший год. Рейтинг был опубликован на сайте американского портала We Are The Mighty.
Эксперты, составлявшие рейтинг отметили наличие устаревшей техники и сравнительно слабая подготовка военного состава. Техническое оснащение военно-воздушных сил Украины также было оценено экспертами, как плохое и некачественное. Практически все самолеты были выпущены еще в СССР и сильно изношены.
Украинские военные самолеты имеют свойство падать и без действий противника, отмечают специалисты. Наглядным примером является крушение истребителя Су-27 в прошлом году, при котором украинский и американские пилоты не выжили. Число жертв от крушения подобных самолетов было значительно больше в 2002 году: воздушное судно упало на толпу зрителей, наблюдавших, как Су-27 выполняет учения. Погибло 83 человека.
По мнению экспертов, судить о боевой мощи ВВС Украины сложно, особенно если учесть, что в Донбассе самолеты убивали местных жителей или попадали под удары армии ополченцев.
Другие места в десятке худших ВВС заняли Китай, Греция, Иран, Мексика, Канада, КНДР, Сирия, Пакистан, а также Саудовская Аравия.
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