Украинские ВВС заняли шестое место среди худших

Украинские ВВС стали шестыми в десятки худших по всему миру за прошедший год. Рейтинг был опубликован на сайте американского портала We Are The Mighty.

Эксперты, составлявшие рейтинг отметили наличие устаревшей техники и сравнительно слабая подготовка военного состава. Техническое оснащение военно-воздушных сил Украины также было оценено экспертами, как плохое и некачественное. Практически все самолеты были выпущены еще в СССР и сильно изношены.

Украинские военные самолеты имеют свойство падать и без действий противника, отмечают специалисты. Наглядным примером является крушение истребителя Су-27 в прошлом году, при котором украинский и американские пилоты не выжили. Число жертв от крушения подобных самолетов было значительно больше в 2002 году: воздушное судно упало на толпу зрителей, наблюдавших, как Су-27 выполняет учения. Погибло 83 человека.

По мнению экспертов, судить о боевой мощи ВВС Украины сложно, особенно если учесть, что в Донбассе самолеты убивали местных жителей или попадали под удары армии ополченцев.

Другие места в десятке худших ВВС заняли Китай, Греция, Иран, Мексика, Канада, КНДР, Сирия, Пакистан, а также Саудовская Аравия.

Читайте также:

ВВС России: Либо Украина получает самолеты со…

С риском для всех: зачем Украине портить МиГ-29