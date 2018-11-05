Житель Украины несколько лет возил польские яблоки в Россию под видом белорусских

В Белоруссии местные стражи правопорядка раскрыли крупный бизнес по продаже в Россию санкционной продукции. Так, целая группа мошенников во главе с выходцем из Украины несколько лет кряду ввозила в страну санкционные польские яблоки, выдавая их за белорусские.

Для своей мошеннической схемы предприимчивые мужчины придумали целый план и выстроили подробный маршрут. Так, чтобы бизнес не "прогорел", они закупали яблоки в Польше, затем везли их в Белоруссию, чтобы там выдать за местный продукт, а после уже продавали их в Россию.

Поймали преступников, что называется, с поличным — при попытке отправить в Россию очередную партию. Две фуры были до отказа набиты яблоками и томатами. Весила санкционная продукция, готовящаяся на продажу, около четырех десятков тонн. По информации правоохранительных органов, на этой поставке мошенники могли заработать порядка десяти миллионов рублей.

Известно, что в данный момент находится под стражей руководитель нелегального бизнеса, 32-летний гражданин Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом, хоть и менее сложном, но не менее интересном виде мошенничества. Так, хитрый житель Тульской области похоронил свою мать заграницей и почти двадцать лет получал ее пенсию.

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