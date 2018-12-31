Австрия может отказаться от антироссийских санкций

31 декабря европейские СМИ сообщили о возможной отмене Австрией антироссийских санкций. Об этом рассказала канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, Россия может избавиться от части санкций в отношении себя, если проконтролирует достижение мира на востоке Украины. Лидер Австрии заявил, что в последнее время не наблюдает никаких улучшений обстановки, несмотря на то, что стороны договорились о прекращении конфликта еще в 2015 году.
По мнению Курца, у украинской стороны нет большого интереса в выполнении договоренностей. Украинским властям более выгодно, чтобы конфликт находился в замороженном положении. По итогам своего интервью, австрийский лидер сообщил, что после наступления настоящего мира на Донбассе можно будет говорить о полном снятии ограничительных мер в отношении РФ.
Напомним, Евросоюз совместной с США ввели ограничительные меры против Российской Федерации в 2014 году, когда к России присоединился Крымский полуостров, а на востоке Украины начались боевые действия.
Ранее "Правда.Ру" публиковала экспертное мнение политолога и кандидата исторических наук Антона Бредихина. По его мнению, Евросоюз устал от украинского конфликта, однако продолжает поддерживать украинские власти из-за давления США.
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