Председатель Еврокомиссии усомнился в способности Румынии возглавить ЕС

На данный момент Совет Евросоюза возглавляет Австрия, однако уже с 1 января председательство перейдет к Румынии. В связи с этим, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил опасение, что Румыния еще не готова взять на себя такую большую ответственность.

По мнению Юнкера, у румынских властей есть все необходимые навыки, чтобы возглавить ЕС. Однако сегодня Евросоюзу нужен председатель, который будет более предусмотрителен. Помимо этого, Бухаресту придется отстаивать не только свои интересы, но и интересы других членов союза.

Напомним, что Румыния будет возглавлять ЕС только в первом полугодии 2019, после этого шефство перейдет к Финляндии.

Ранее "Правда.Ру" писала об археологических раскопках в Румынии, где были найдены останки доисторических животных.

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