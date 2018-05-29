ЕС лишит Восточную Европу десятков миллиардов евро

Финансирование урежут в том числе Польше и Венгрии. Вместо этого с 2021 по 2027 гг. средства распределят между Грецией, Италией и Испанией. Всего планируется направить €30 млрд.

Такое решение приняли в Брюсселе в рамках стратегии "Политики сплочения". Ее проекты должны сократить различия между регионами союза и помочь более слабым странам предотвратить отсталость. Деньги будут распределять по новым критериям. Еврокомиссия учтет безработицу среди молодежи, уровень образования, иммиграцию за 2014-17 гг. и объемы выброса углекислого газа в атмосферу.

По новой инициативе, долю Польши сократят на 23 % от общего финансирования. Это € 19,5 млрд. На 24 % планируется урезать субсидии для Венгрии, Чехии, Эстонии и Литвы. Благодаря этому, Испания получит дополнительные 5 % и общая сумма помощи увеличится до €34 млрд, у Греции она вырастет на 8% до €19, 2 млрд, у Италии — на 6,5% до €38,6 млрд. Финансирование Бельгии, Дании, Нидерландов и Швеции останется на прежнем уровне.

Ранее Правда. Ру писала о том, что, в связи с выходом из союза донора — Великобритании — и перераспределением бюджета на оборонные нужды и миграцию, помощь странам Прибалтики из фондов ЕС сильно уменьшится. Назрело сокращение дотаций, пособий, грантов, выделяемых по различным фондам слабым членам Евросоюза, то есть тем, у которых ВВП на душу не дотягивает до 75 процентов от среднего показателя.

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