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Тройной удар: Меркель, Макрон и Мэй готовы дать отпор США в "торговой войне"

Мир » Европа » Евросоюз

ЕС готов защищать свои интересы, если США примет торгово-экономические меры, касающиеся пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер Тереза Мэй.

Тройной удар: Меркель, Макрон и Мэй готовы дать отпор США в "торговой войне". Тройной удар: Меркель, Макрон и Мэй готовы дать отпор США в тор

Об этом говорится в заявлении правительства Германии. Тему тройка лидеров обсудила в телефонном разговоре. "Они были едины в том, что США не должны принимать торгово-политические меры против ЕС", — говорится в заявлении кабмина ФРГ.

В противном случае, отмечается в заявлении, ЕС должен "решительно защищать" свои интересы. Речь идет о возможно обращении в ВТО, мерам по поддержке европейских производителей и введению пошлин на американские товары — в том числе на продукты сталелитейной промышленности США, апельсиновый сок, джинсы, виски и мотоциклы Harley-Davidson.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал меры, на которые готова пойти Европа в ответ на действия США. Речь идет о введении Америкой пошлин на сталь и алюминий, что может больно ударить по европейским поставщикам.

"Мы не будем равнодушно смотреть, как промышленность и рабочие места Европы ставятся под угрозу. ЕС готовит ввозные пошлины на американские продукты — (мотоциклы) Harley Davidson, бурбон и джинсы Levi's", -заявил Юнкер.

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Темы США Евросоюз торговые пошлины
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