В Германии отреагировали на критику Киев, связанную с не самой активной позицией Берлина относительно событий Керченского инцидента. Эта критика, по признанию Штеффена Зайберта, не влияет на отношение Германии к строительству "Северного потока-2".
Представитель правительства ФРГ акцентировал внимание на то, что проект газопровода — прежде всего экономический, нежели политический. Во время своего выступления Зайберт сообщил что критику Украины Германия приняла к сведению, однако, это ничего не поменяет.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Германия предпочла американскому газу российский. Так, Ангела Меркель высказывалась в пользу того, что "Северный поток-2" - безопасный и экономически выгодный для Европы проект. Одновременно с этим в Украине, на которую приходится немалая доля транзита российского газа (полностью избежать транзита невозможно, но "Северный поток-2" сократит его объёмы в 10 раз), строительству газопровода призывают препятствовать. "Нафтогаз", например, назвал проект "необратимым злом". Представители США ранее прямым текстом высказывались о том, что совместно с Украиной работают над тем, чтобы не допустить окончания строительства газопровода, который совместит Россию и Германию.
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По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны.
Польский журналист отправился на вокзал с вопросом к украинцам, кто виноват в Керченском инциденте, ответы, как он признался, его шокировали.