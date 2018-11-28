В Берлине отказались увязать "Северный поток - 2" с Керченским инцидентом

В Германии отреагировали на критику Киев, связанную с не самой активной позицией Берлина относительно событий Керченского инцидента. Эта критика, по признанию Штеффена Зайберта, не влияет на отношение Германии к строительству "Северного потока-2".

Представитель правительства ФРГ акцентировал внимание на то, что проект газопровода — прежде всего экономический, нежели политический. Во время своего выступления Зайберт сообщил что критику Украины Германия приняла к сведению, однако, это ничего не поменяет.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Германия предпочла американскому газу российский. Так, Ангела Меркель высказывалась в пользу того, что "Северный поток-2" - безопасный и экономически выгодный для Европы проект. Одновременно с этим в Украине, на которую приходится немалая доля транзита российского газа (полностью избежать транзита невозможно, но "Северный поток-2" сократит его объёмы в 10 раз), строительству газопровода призывают препятствовать. "Нафтогаз", например, назвал проект "необратимым злом". Представители США ранее прямым текстом высказывались о том, что совместно с Украиной работают над тем, чтобы не допустить окончания строительства газопровода, который совместит Россию и Германию.

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