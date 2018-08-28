Мэй опозорилась во время танца с африканцами

Хореографические таланты премьер-министра Великобритании Терезы Мэй вызвали саркастические комментарии. Высокопоставленную чиновницу сравнили с бывшим президентом РФ Борисом Ельциным, роботом, железным человеком.
На удочку острословов в соцсетях госпожа Мэй попала после обнародования ролика, на котором она пытается танцевать. Сюжет был снят во время визита премьер-министра в ЮАР. На встрече со школьниками Тереза Мэй пыталась присоединиться к танцующим и поющим ребятам.
Запись танца премьер-министра опубликовал Sky News. В комментариях к сюжету пользователи жестко раскритиковали чиновницу. Одни назвали ее телодвижения неуклюжими. Другим она напомнила робота, которого забыли смазать. Есть сравнения со сказочным персонажем — Железным дровосеком из сказки "Волшебник Изумрудного города".
Те, кто постоянно следит за политиками, отметили, что у Терезы Мэй были такие же незадачливые коллеги-танцоры из политического бомонда. В частности, люди припомнили неудачные попытки танцевать президента США Джорджа Буша-младшего и президента России Бориса Ельцина.
Защитники Терезы Мэй оказались в меньшинстве. Их аргументы сводились к тому, что премьер-министр просто пыталась повеселиться.
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