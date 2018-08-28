Европа создает независимую от США систему платежей

В Европе обсуждается создание независимой от США платежной системы. Страны Старого Света пытаются оградить свою экономику, которая может пострадать от санкций, введенных США в отношении России и Ирана.

К переговорам по этому вопросу приступили Германия и Франция. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас считает, что Европа не должна позволять США действовать "без какого-либо согласования с нами и за наш счет". "Нам необходимо укрепить европейскую автономию за счет создания независимых от США платежных каналов, учреждения европейского валютного фонда и поддержания независимой системы платежей SWIFT", — заявил высокопоставленный чиновник.

Немецкого политика поддержал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. На встрече с Ассоциацией экономических и финансовых журналистов он сообщил о намерении создать вместе с Германией европейскую или франко-германскую финансовую систему, которая призвана защитить "от косвенного воздействия экстерриториальных санкций США". "Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом, а для этого нужна абсолютно независимая финансовая система, которой сегодня нет", — поведал господин Ле Мэр.

К проекту по созданию независимой платежной системы предполагается привлечь центробанки двух стран. Глобальная система межбанковских сообщений SWIFT может попасть под американские санкции, если не закроет к ней доступ для иранских банков.

Создание платежной системы позволит бизнесу европейских стран, как считает министр иностранных дел Маас, "отвечать на вредящие европейскому бизнесу нескоординированные и неоднозначные с точки зрения обоснованности ограничения против России, Китая, Турции и других важных торговых партнеров блока".

Напомним, "Правда.Ру" сообщала, что конгресс США в конце июля одобрил введение санкций в отношении ряда банков. энергетических компаний, проекта "Северный поток — 2", а также чиновников и бизнесменов. В начале августа президент Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана.

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