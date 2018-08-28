Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами

Портал русских немцев "Переселенческий вестник" пишет, что число убитых во время драки в Хемнице выросло до двух человек. На месте был убит "немец кубинского происхождения", а позже в больнице скончался "русский немец".

По сообщением федеральных немецких СМИ, в понедельник в городе Хемниц (бывший Карл-Маркс-Штадт, федеральная земля Саксония) прошла волна массовых беспорядков, вызванная убийством беженцами немца. Поножовщина состоялась поздно ночью в воскресение на понедельник во время во время уличного фестиваля, который после этого был досрочно закрыт. По словам полиции, один человек скончался на месте, серьезно пострадали еще два гражданина Германии в возрасте 33 и 38 лет.

По подозрению в этом нападении полиция задержала 23-летнего гражданина Сирии и 22-летнего иракца.

The Guardian информирует, что столкновения спровоцировали сторонники и противники миграции. Первых газета называет антифашистами, а вторых — ультраправыми. А вот "Переселенческий вестник" пишет, что драка была "между немцами и беженцами". В результате был убит "немец кубинского происхождения", а позже в больнице скончался другой — "русский немец". Людей для протеста в понедельник собирали в основном через социальные сети. Они скандировали фразу "Мы — люди" — лозунг, используемый протестующими в 80-е годы против властей бывшей ГДР.

Город Хемниц находится в земле Саксония, где партия Альтернатива для Германии (АдГ) и движение "Пегида", выступающее против исламизации Европы, пользуются особой популярностью. АдГ выиграла выборы в лантаг, набрав 27 % голосов. Как указывает ВВС, "Пегида" призвает на новые демонстрации, а депутат бундестага и лидер молодежного крыла правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер написал в своем "Твиттере": "если государство больше не защищает своих граждан, то люди выходят на улицы и защищаются сами. Это проще простого!"

Мэр Хемница, Барбара Людвиг, сказала, что она была в ужасе от воскресного проишествия. "Тот факт, что одни люди могут собраться, пройти по городу и угрожать другим людям, — это плохо", сказала она. "Мы не потерпим такие незаконные собрания и преследование людей, которые выглядят иначе или имеют иные этнические корни, а также попытки посеять ненависть на наших улицах", — заявил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Стефан Зибер .

Немецкие СМИ отмечают отсутствие реакции министра внутренних дел Хорста Зеехофера, который выступает против миграционной политики своей коллеги по блоку ХСС/ХСС канцлера Ангелы Меркель. "Сначала я хотел бы получить достоверный полицейский отчет и данные о виновных", — заявил глава МВД. Полиция не подтвердила информации, что пегидовцы в понедельник применили к мигрантам насилие.

Политик от СДПГ Буркхардт Лишка предупреждает об опасности созревания в Германии условий для гражданской войны. "В нашей стране есть небольшая правая группа людей, которая будет реализовывать на наших улицах свои жестокие фантазии о гражданской войне", — цитирует FAZ. "То, что в бундестаге АдГ приветствует эти выпады в отношении иностранных сограждан как законную самодостаточность, показывает, что большинство населения нашей страны должно еще громче говорить о верховенстве закона, демократии и сплоченности в нашем обществе", - сказал политик.

Как сообщала "Правда. Ру", убийство в Германии афганцем 15-ти летней немки в конце декабря и изнасилование и убийство иракцем 14-ти летней девочки в июле вызвало в обществе очередную бурю негодования по поводу миграционной политики канцлера Меркель. "Интересно, как долго мы сможем обходиться без серьезных социальных потрясений, — сказал Август Ханнинг занимавший с 1998 по 2005 год пост президента Федеральной разведывательной службы (BND), а с 2005 по 2009-й — главы МВД ФРГ.

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