Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами

Мир » Европа » Евросоюз

Портал русских немцев "Переселенческий вестник" пишет, что число убитых во время драки в Хемнице выросло до двух человек. На месте был убит "немец кубинского происхождения", а позже в больнице скончался "русский немец".

Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами. 391306.jpeg

По сообщением федеральных немецких СМИ, в понедельник в городе Хемниц (бывший Карл-Маркс-Штадт, федеральная земля Саксония) прошла волна массовых беспорядков, вызванная убийством беженцами немца. Поножовщина состоялась поздно ночью в воскресение на понедельник во время во время уличного фестиваля, который после этого был досрочно закрыт. По словам полиции, один человек скончался на месте, серьезно пострадали еще два гражданина Германии в возрасте 33 и 38 лет.

По подозрению в этом нападении полиция задержала 23-летнего гражданина Сирии и 22-летнего иракца.

The Guardian информирует, что столкновения спровоцировали сторонники и противники миграции. Первых газета называет антифашистами, а вторых — ультраправыми. А вот "Переселенческий вестник" пишет, что драка была "между немцами и беженцами". В результате был убит "немец кубинского происхождения", а позже в больнице скончался другой — "русский немец". Людей для протеста в понедельник собирали в основном через социальные сети. Они скандировали фразу "Мы — люди" — лозунг, используемый протестующими в 80-е годы против властей бывшей ГДР.

Город Хемниц находится в земле Саксония, где партия Альтернатива для Германии (АдГ) и движение "Пегида", выступающее против исламизации Европы, пользуются особой популярностью. АдГ выиграла выборы в лантаг, набрав 27 % голосов. Как указывает ВВС, "Пегида" призвает на новые демонстрации, а депутат бундестага и лидер молодежного крыла правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер написал в своем "Твиттере": "если государство больше не защищает своих граждан, то люди выходят на улицы и защищаются сами. Это проще простого!"

Мэр Хемница, Барбара Людвиг, сказала, что она была в ужасе от воскресного проишествия.  "Тот факт, что одни люди могут собраться, пройти по городу и угрожать другим людям, — это плохо", сказала она. "Мы не потерпим такие незаконные собрания и преследование людей, которые выглядят иначе или имеют иные этнические корни, а также попытки посеять ненависть на наших улицах", — заявил журналистам пресс-секретарь правительства ФРГ Стефан Зибер .

Немецкие СМИ отмечают отсутствие реакции министра внутренних дел Хорста Зеехофера, который выступает против миграционной политики своей коллеги по блоку ХСС/ХСС канцлера Ангелы Меркель. "Сначала я хотел бы получить достоверный полицейский отчет и данные о виновных", — заявил глава МВД. Полиция не подтвердила информации, что пегидовцы в понедельник применили к мигрантам насилие.

Политик от СДПГ Буркхардт Лишка предупреждает об опасности созревания в Германии условий для гражданской войны. "В нашей стране есть небольшая правая группа людей, которая будет реализовывать на наших улицах свои жестокие фантазии о гражданской войне", — цитирует FAZ. "То, что в бундестаге АдГ приветствует эти выпады в отношении иностранных сограждан как законную самодостаточность, показывает, что большинство населения нашей страны должно еще громче говорить о верховенстве закона, демократии и сплоченности в нашем обществе", - сказал политик.

Как сообщала "Правда. Ру", убийство в Германии афганцем 15-ти летней немки в конце декабря и изнасилование и убийство иракцем 14-ти летней девочки в июле вызвало в обществе очередную бурю негодования по поводу миграционной политики канцлера Меркель. "Интересно, как долго мы сможем обходиться без серьезных социальных потрясений, — сказал Август Ханнинг занимавший с 1998 по 2005 год пост президента Федеральной разведывательной службы (BND), а с 2005 по 2009-й — главы МВД ФРГ.

 Читайте по теме: Германия обвиняет Меркель в изнасиловании и убийстве

Беженцы справляют нужду на головы европейцев

Минздрав предлагает потратить 2,8 млрд на ЗОЖ для россиян Минздрав предлагает потратить 2,8 млрд на ЗОЖ для россиян

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы беженцы убийство Германия мигранты гражданская война
Обсудить
Актуальная аналитика
Регуляторы
Такой бензин нам не нужен!
Прибалтика
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Формула небес
Они не лезут за словом в карман
Новости Все >
Россиян будут штрафовать на 2000 за каждый запуск дрона
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Moody's вынес приговор санкциям США против России
Минздрав предлагает потратить 2,8 млрд на ЗОЖ для россиян
Австралийка рассказала о встрече с йети и чудесном спасении
Умирающий Маккейн записал пронзительное прощальное обращение
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
Павелецкий обогнал "Сити" по спросу на офисы — КоммерсантЪ
Агутина и Варум "развели навсегда" в соцсетях
РЖД обещает инвестировать в Транссиб и БАМ 696 млрд рублей
Читательский топ
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
СМИ: Южную Украину присоединят по-крымски после ядерной атаки
В Молдавии начался Майдан: страну заберут Румыния и Запад?
Социологи выяснили, какие национальности ненавидят россияне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Политика
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Происшествия
Греки: "Усмирить неистовых мигрантов могут только русские туристы!"
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства

Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Украина
Киев отметил тысячу дней без российского газа
Южная Азия
Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"

Ханой желает получить компенсацию от американской фирмы Monsanto. В 1960-1970-е годы она поставляла военным США гербициды.

Вьетнам требует от Monsanto ответить за химатаки агентом "Оранж"
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Происшествия
СМИ: в Европе нашли две тонны кокаина с логотипом "Единой России"
США и Канада
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Мир
Будет провокация и война? Флот России и США сходится у Сирии
Любовь Степушова Такой бензин нам не нужен! Любовь Степушова Василий Амирджанов НАТО учится подавлять жителей Латвии Василий Амирджанов Соломон Соловьев Они не лезут за словом в карман Соломон Соловьев
Комментарии
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Moody's вынес приговор санкциям США против России
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Как "несажаемого" Навального спасли от бунта 9 сентября
Сорвет ли Навальный выборы 9 сентября пенсионным Майданом?
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
США превратят Сирию в море огня за фальшивую химатаку
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
Депутат предложил лечить москвичей от депрессии "стахановской" работой
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
Маккейн завещал России санкции
Основателя Pink Floyd обвинили в "антиукраинизме" и поддержке "аннексии Крыма"
Где деньги лежат: президент назвал регионы, лучше всех работающие с инвесторами
Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу
Умер сенатор-русофоб Маккейн: история жизни и предательства
США и Канада
Адвокат Трампа предрек революцию в США

Бывший мэр Нью-Йорка предупредил о грядущем вооруженном восстании как итоге внутриполитической борьбы в США, но маховик склоки не торопится сбавлять обороты.

Адвокат Трампа предрек революцию в США
Маккейн завещал России санкции
США и Канада
Маккейн завещал России санкции
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США пригрозили санкциями всем несогласным
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ