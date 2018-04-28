Утром в ливерпульской больнице умер тяжелобольной мальчик Альфи Эванс, родителям которого суд не позволил отвезти его на лечение в Италию.
Родители ребенка заявили, что "наш малыш покинул нас сегодня ночью, в 02:30. Наши сердца разбиты. Благодарим всех за поддержку".
Напомним, двухлетний Альфи Эванс страдал дегенеративным заболеванием мозга. Как писала вся европейская пресса, больше года он находился в коме и был подключен к системе жизнеобеспечения с искусственной вентиляцией легких.
Согласно законам Великобритании, тяжелобольных детей нельзя вывозить из страны. В Британские врачи считали, что спасти его невозможно, но их итальянские коллеги предлагали попытаться и готовы были принять ребенка на лечение, но несколько судебных инстанций, включая Апелляционный суд, не разрешили сделать это.
23 апреля Альфи отключили от системы жизнеобеспечения. После этого он начал дышать самостоятельно и прожил еще пять дней. Утром 28 апреля он умер.
Как заявил журналист "Фокс ньюс" Мэтт Уолш, "я не понимаю, почему суд так наказывает родителей и ребенка. Они ведь не совершили никаких преступлений, они всего лишь борются за жизнь. Это ужасно".
Согласно британским законам, больных детей запрещено увозить на лечение в другие страны. Напомним, год назад прогремела не менее ужасная история малыша Чарли Гарда, которого могли вылечить в Америке.
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